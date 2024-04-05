Печень ребенка разрушил цирроз: россиянин отдал умирающему 10-месячному племяннику кусочек органа

Мужчина из Бурятии отдал 10-месячному племяннику фрагмент печени и тем самым спас ребенку жизнь. Печень младенца разрушил цирроз.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Операция проходила в Москве в Российской детской клинической больнице Минздрава. Дядя, выступивший донором органа, и племянник параллельно лежали в операционных.

Известно, что у малыша имелась врожденная патология, которая в любой момент могла привести к кровотечению. Пересадка органа была единственным способом спасти жизни ребенка.

Печень дяди подошла младенцу на 100%. Это означает, что риск отторжения в этом случае минимален.

Операция 10-месячному ребенку была сложной – ему требовалось два сегмента печени донора, да еще и с желчным протоком. Все прошло удачно и без осложнений. Орган в организме малыша уже полностью выполняет функцию. По мере роста ребенка размеры печени будут увеличиваться. Самочувствие младенца сейчас уже намного лучше.

Ранее сообщалось, что телеведущему Николаю Дроздову провели операцию на колене. Об этом рассказал его друг, художник Константин Мирошник. Дроздов доделывает курс уколов и уже спускается по лестнице с 14 этажа. На прогулки он берет палки для скандинавской ходьбы.