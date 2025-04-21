Врачи спасли девочку, уснувшую на несколько дней из-за стресса

В Подмосковье врачи спасли школьницу, которая проспала несколько дней из-за стресса. Сотрудники Московского областного центра материнства и детства помогли девочке, столкнувшейся с необычным состоянием. Подробности сообщают в пресс-службе медицинского учреждения.

Подросток испытала сильнейший стресс и уснула на несколько дней. Благодаря комплексному подходу, ее удалось вывести из этого состояния. Подход включал стимуляцию центральной нервной системы и нормализацию обменных процессов в организме. Специалисты занимались мониторингом жизненно важных показателей и проводили поддерживающую терапию.

Врач-психиатр Кристина Шкуратова рассказала, что подобное состояние возникает из-за аффективного расстройства. Его провоцирует сильное эмоциональное потрясение. У девочки это были проблемы в школе и личные переживания.

Подросток уснула и не просыпалась, родственники пытались ее разбудить. Тогда они вызвали врачей, девочка была госпитализирована. Сначала они обследовали пациентку и исключили наличие других проблем.

В итоге состояние школьницы стабилизировали, а после окончания лечения ее выписали.

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