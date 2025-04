На снимке разглядели лицевые кости, позвоночник и ребра: в животе двухмесячного мальчика нашли близнеца

Афганские врачи извлекли из живота двухмесячного мальчика его брата близнеца. Из-за недоразвитого плода ребенок попал в больницу, передает Need To Know.

По информации журналистов, изначально специалисты не знали о паразите в теле несовершеннолетнего пациента. Врачи предположили, что у мальчика образовалась опухоль в почке.

Однако результаты исследований показали совершенно другую картину. В брюшной полости малыша наши образование «из мягких тканей, жира, жидкостей и костной структуры». Этим образованием оказался брат-близнец. На снимке можно разглядеть сформировавшиеся лицевые кости, позвоночник и ребра.

В итоге врачи извлекли паразита из тела мальчика. Его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что мужчина попал в больницу с колокольчиком в легких. Он носил его в себе с декабря минувшего года.