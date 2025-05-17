Врачи передали информацию правоохранителям: школьница забеременела от 12-летнего мальчика

Во Всеволожском районе Ленинградской области 15-летняя школьница обратилась в больницу с жалобами на самочувствие. Врачи, осмотревшие девочку, пришли к выводу, что она беременна, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Медики выяснили, что обратившаяся к ним несовершеннолетняя жительница области находится на 7-8 неделе беременности. Отцом будущего ребенка, по информации журналистов, оказался 12-летний мальчик.

Школьница рассказала, что состоит в романтических отношениях с марта этого года. Между детьми произошла близость по взаимному согласию. Врачи, узнав обо всем этом, передали информацию сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области дедушка домогался внучки. Пожилой мужчина приставал к ребенку в течение двух лет.