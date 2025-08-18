Врачи не могут помочь принцессе Таиланда, которая три года находится в коме

Врачи ничего не могут сделать с принцессой Таиланда, которая уже три года находится в коме. В декабре 2022 года 44-летняя принцесса Баджракитиябхи Нарендирадевявати (известная как Патти), дочь короля Рамы X, потеряла сознание во время прогулки с собакой.

Медики диагностировали сердечный приступ, вызванный инфекцией крови, но с тех пор она остается в коме, подключенная к аппаратам жизнеобеспечения. Люди молятся за ее здоровье, но врачи лишь разводят руками.

Принцесса Патти получила образование в престижных учебных заведениях, включая Корнеллский университет (США), где защитила докторскую степень. Она работала в ООН, занималась правами женщин в тюрьмах, возглавляла благотворительный фонд и даже была послом Таиланда в Австрии.

Все изменилось, когда после прогулки она потеряла сознание и оказалась в больнице. С тех пор прошло три года.

Несмотря на постоянное введение антибиотиков и препаратов, ее состояние не улучшается. По слухам, у принцессы погиб мозг, но официально эта информация не подтверждается. Король Рама X регулярно навещает дочь, хотя его визит с симптомами COVID-19 вызвал недовольство. Об этом сообщает Woman.ru.

В отличие от отца, чья репутация подорвана скандалами, Патти пользуется уважением за скромность и преданность делу. Она строила карьеру в юриспруденции и тайцы ее очень любили. Некоторые СМИ считают, что король использует историю дочери, чтобы вызвать сочувствие к себе.

Ранее мы писали о том, что певица МакSим рассказала о видениях во время комы.