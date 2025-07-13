«Перед тем, как войти в Рай»: МакSим рассказала о видениях во время комы

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала о видениях во время комы. В 2021 году она около двух была в бессознательном состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

По словам исполнительницы хита «Знаешь ли ты», в своем подсознании она встречала разных людей, с которыми ранее никогда не была знакома. Так, например, она запомнила, что оказалась в месте, напоминающем баню.

«Меня очень сильно натирал жесткой губкой дедушка с простым крестиком, как будто хотел меня очистить. Ему помогал мальчишка, который обливал меня водой из тазика», – вспомнила МакSим в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Она также запомнила, что обратила внимание на часы, которые показывали время: 7:20 утра. При этом незнакомец сообщил, что осталось еще 40 минут. После этого артистка успокоилась, так как поняла, что все происходящее – временно.

«Наверное, это какое-то место, где тебя очищают перед тем, как войти в Рай», - предположила Марина, добавив, что всегда верила в Бога, но после комы удивилась, насколько «все это реально».

Напомним, в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Состояние певицы резко ухудшилось, поэтому врачи перевели ее в реанимацию и ввели в искусственную кому. У нее диагностировали сепсис и тяжелое поражение легких. 13 августа артистку выписали из больницы. Она похудела за время комы до 35 килограммов.

Ранее МакSим отказалась выступать в Кремле из-за отмены гимнастического номера ее 10-летней дочери под песню «Ожившая кукла».