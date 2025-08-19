«Нормальная семья, не алкоголики, не наркоманы»: у москвички отобрали сына в роддоме и поместили в дом малютки

В Москве у матери отобрали новорожденного сына в роддоме и поместили в дом малютки. Известно, что в прошлом женщине диагностировали шизофрению, но сейчас она в ремиссии и в стабильном психоэмоциональном состоянии.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Ребенок родился месяц назад, спустя несколько дней после появления он отправился в соцучреждение. В роддоме он сбросил 200 граммов, малыша положили в отдельное отделение. Медики обещали отдать ребенка, когда он восстановится и наберет вес – через неделю. Пока новорожденный был под наблюдением, семью посетили органы опеки.

Было установлено, что в квартире антисанитарные условия, а мать «эмоционально нестабильна». Отец – гражданин Кубы – не работает, «имеет трудности в освоении русского языка».

Женщина опровергает выводы опеки: говорит, что готовилась к появлению сына, а отец малыша является участником СВО.

«Мы нормальная семья, мы не алкоголики, не наркоманы. Мы ждали этого ребенка», - сказала россиянка.

В скором времени опека снова придет с проверкой. Если ребенка не вернут, семья обратится в прокуратуру.

