«Восемь-девять недель, ребенок не даун»: у жителя Челябинска выявили беременность

Житель Челябинска столкнулся с необычной ситуацией после сдачи анализов. Результаты исследований показали, что мужчина забеременел. Как впоследствии выяснилось, произошла путаница, а из-за нее уже возникла ошибка.

Супруга челябинца рассказала о его «беременности» 74.ru. По словам женщины, она первая увидела анализы мужа после похода в больницу. Результаты исследований ее крайне удивили.

«Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую ее, забиваю в интернет, и у меня там высвечивается: „первый скрининг — восемь-девять недель, ребенок не даун“. Я говорю: „Так ты у меня беременный!“ Он: „в смысле“, я говорю: „в прямом“», — рассказала женщина.

В итоге пара выяснила, что были сделаны не те анализы. Вместо креатинина у мужчины подсчитали альфа-фотопротеин. Также в комментарии было примечание, что исследование проводится в связи с беременностью. В больнице случившееся объяснили сбоем на портале «Госуслуги».

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