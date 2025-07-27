Воровство и неподобающие связи с женщинами: настоятеля Шаолиня подозревают в аморальном поведении
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Настоятеля Шаолиньского монастыря в Китае Ши Юнсинь заподозрили в воровстве, многочисленных «неподобающих связях» с женщинами и рождении внебрачного ребенка. В местной полиции эту новость назвали фейком.
Как пояснили в административном отделе храма, Ши Юсиня подозревают в хищении средств из фондов по проектам монастыря и имущества религиозной организации. Также его обвиняют в поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей, пишет РИА Новости.
На данный момент Ши Юнсинь находится под следствием, которое проводит несколько ведомств. В отношении настоятеля уже проводили проверку в 2015 году. Послушник монастыря утверждал, что Юнсинь вступал в связь за деньги с несколькими монахинями и послушницами. Помимо этого, его обвиняли в наличии коллекции роскошных автомобилей.
Спустя два года следствие признало Ши Юнсиня виновным в коррупции и присвоении денежных средств монастыря. Тогда монастырь пообещал улучшить систему внутреннего управления и финансового отдела.
В то же время китайские СМИ со ссылкой на местную полицию утверждают, что информация о неправомерных действиях настоятеля Шаолиня — ложь.
До этого в США преподавателя христианской школы обвинили в сексуальном насилии над одной из учениц.