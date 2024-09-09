Вопиющая халатность: курскому чиновнику объявили выговор за бойца в форме ВСУ на патриотическом баннере

Исполняющий обязанности главы комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрий Казимирик попал в неприятную ситуацию. Чиновник из региона, где сейчас идут боестолкновения с ВСУ, перепутал форму российских военнослужащих и украинских. Боец в форме врага оказался на патриотическом баннере.

Внимание на это обратили военкоры. Им бросилась в глаза униформа солдата. Она не соответствует той, которую носят военные Армии РФ. Зато ее можно увидеть на бойцах Военных сил Украины и НАТО.

Глава Курска Игорь Куцак прокомментировал промах чиновника в своем Telegram-канале. Градоначальник заявил, что в отношении госслужащего были приняты дисциплинарные меры.

«В отношении исполняющего обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал Куцак.

Ранее мать футболиста Александра Алиева, который призвал убивать жителей Курска, отреклась от сына. Женщина рассказала, что не поддерживает с ним связь.