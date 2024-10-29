«Вологодчина и Русский Север вымирают»: в РФ ограничат продажу алкоголя двумя часами в день

С марта следующего года в Вологодской области могут ограничить продажу алкогольной продукции. Ее можно будет купить в будни с 12 до 14 часов. Губернатор региона Георгий Филимонов рассказал в своем Telegram-канале, откуда и почему появилась такая инициатива.

Пока что ограничение продажи спиртного находится на стадии подготовки. По словам Филимонова, данный законопроект крайне важен для Вологодчины и всего Русского Севера. Больше половины смертей жителей региона связаны с алкоголем. Кроме того, в области вырос процент людей, употребляющих спиртные напитки на регулярной основе.

«Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам — это целый муниципалитет. 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — написал губернатор.

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