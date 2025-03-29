Вокруг мозга скопилась жидкость: многодетный отец три дня жаловался на боль в ухе и умер во сне

В Великобритании отец троих детей скончался в больнице. Врачи не смогли спасти пациента, который несколько дней проходил с болью в ухе, а после потерял сознание во сне, передает издание Mirror.

Британца госпитализировали спустя три дня после жалоб на самочувствие. В больнице у 40-летнего мужчины диагностировали бактериальный менингококковый менингит. Это воспалительное заболевание приводит к тому, что вокруг мозга и спинного мозга скапливается жидкость.

Супруга многодетного отца тяжело перенесла утрату. В первый День матери со дня смерти у женщины случился паралич. На фоне пережитой трагедии и обязанностей, которые легли на ее плечи, британка не смогла встать с кровати. Дети вдовы опасаются за ее жизнь.

Ранее в Англии женщина с зубной болью умерла во время стандартной процедуры. У нее произошла аллергическая реакция.