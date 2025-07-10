Во Франции пенсионер забыл жену на заправке и вспомнил о ней, проехав 300 км. Об этом сообщает France 3.

62-летний житель Парижа вместе с женой и дочерью решил отправиться в путешествие на машине в Марокко. В какой-то момент по пути он остановил машину на заправке и не заметил, как его жена вышла из авто.

Как ни в чем не бывало, пенсионер продолжил ехать без супруги — ребенок в тот момент спал на заднем сиденье машины. Мужчина спохватился только спустя время, он обратился к полицейским с просьбой разыскать жену.

Жандармам удалось установить ее местоположение благодаря сигналу с телефона. Выяснилось, что женщина находилась в 300 км от супруга. После этого пенсионер вернулся за женой и они продолжили путешествие.

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