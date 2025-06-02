Открыла глаза и начала дышать: 88-летняя пенсионерка ожила в гробу и ввела в ступор ритуальщиков

Женщину едва не похоронили заживо в чешском городе Пльзень. Медики объявили 88-летнюю пенсионерку умершей, однако, оказавшись в гробу, та задышала и открыла глаза, передает IDNES.cz.

По информации СМИ, 30 мая супруг женщины позвонил в экстренные службы и сообщил, что она больше не подает признаков жизни. Оператор сказал мужчине, как проверить пульс. Через некоторое время на место прибыл врач, который констатировал смерть пенсионерки.

В день похорон сотрудники ритуального бюро поместили тело покойницы в гроб. Но до закапывания дело не дошло — чешка «восстала из мертвых». У женщины появился пульс. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня попросила мать похоронить ее прах под деревом. Женщины обсудили это вопрос в переписке.