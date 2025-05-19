Вход стоит 500 рублей: в туалет ЦУМа не пустят за полцены

В туалет ЦУМа отказались пустить посетителя за полцены. Вход в уборную стоит 500 рулей или бесплатно при показе чека о покупке в бутике.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT Проверка.

Агент издания попробовал пройти в туалет ЦУМа. Он рассказал сотруднику уборной, что есть только 250 рублей. На вопрос, а можно ли пройти бесплатно, мужчина получил ответ: «Нет, извините. Или чек, или карта».

Журналист уточнил напоследок, а что делать, если человеку «приспичило». На это ему сказали: «Извините, тогда в другом месте».

Telegram-канал отметил, что есть способ пройти в туалет дешевле 500 рублей. Для этого потребуется купить воду за 250 рублей.

Ранее сообщалось, что в туалете одного из кафе в Москве обнаружили скрытые камеры.