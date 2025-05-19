Опубликовано 19 мая 2025, 15:441 мин.
Вход стоит 500 рублей: в туалет ЦУМа не пустят за полцены
В туалет ЦУМа при стоимости 500 рублей за вход отказались пускать за полцены.
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В туалет ЦУМа отказались пустить посетителя за полцены. Вход в уборную стоит 500 рулей или бесплатно при показе чека о покупке в бутике.
Об этом сообщил Telegram-канал SHOT Проверка.
Агент издания попробовал пройти в туалет ЦУМа. Он рассказал сотруднику уборной, что есть только 250 рублей. На вопрос, а можно ли пройти бесплатно, мужчина получил ответ: «Нет, извините. Или чек, или карта».
Журналист уточнил напоследок, а что делать, если человеку «приспичило». На это ему сказали: «Извините, тогда в другом месте».
Telegram-канал отметил, что есть способ пройти в туалет дешевле 500 рублей. Для этого потребуется купить воду за 250 рублей.
Ранее сообщалось, что в туалете одного из кафе в Москве обнаружили скрытые камеры.
Источник:Telegram-канал SHOT Проверка
Автор:Лилия Караева