Виктория стала Виктором: петербурженка вышла из декрета мужчиной

Суд в Санкт-Петербурге рассматривает дело о компании-призраке. Однако внимание в этом разбирательстве приковано не к самому производству, а к истцу, которым оказался родивший трансгендер* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Информация о деле и его участниках появилась в Telegram-канале ЛЕБЕДИНОЕ озеро. Так, согласно опубликованной информации, петербурженка по имени Виктория родила ребенка и ушла в отпуск. Когда она решила выйти на работу, то узнала, что компании больше нет. Фирма по какой-то причине начала ликвидироваться.

Тогда петербурженка подала в суд. Однако обратился в инстанцию уже Виктор, а не Виктория — оказалось, что женщина сменила пол в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера-трансгендера* Андрея Петрова. Он два года назад покинул Россию.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ