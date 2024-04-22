Видно по лицу: хирурги раскрыли признаки, которые выдают похудение звезд с помощью «Оземпика»

Хирург Смита Раманадхам заявила, что принимающих «Оземпик» звезд выдают впалые щеки и глаза. Она рассказала об этом в беседе с изданием New York Post.

В последнее время артисты перестали сидеть на диетах и заниматься в спортивных залах, отдавая предпочтение другим методам похудения. Так, некоторые принимают препарат от диабета «Оземпик», после которого якобы быстро избавляются от лишнего веса. При этом врачи предупреждают, что это может быть опасно для здоровья. Но в погоне за красотой, многим звездам все равно.

Поклонники уверены, что в списке таких знаменитостей есть певица Джессика Симпсон, бывший возлюбленный Кортни Кардашьян Скотт Дисик, актер Джон Гудман и телеведущая Шэрон Осборн. Все они слишком быстро похудели.

Хирург рассказала, как по внешним данным определить, что артист действительно принимает «Оземпик». Она отметила, что у всех можно наблюдать один побочный эффект, который прозвали «оземпическое лицо». У человека появляются впалые щеки и глаза, а кожа на лице обвисает.

«Оземпическое лицо похоже на лицо пациентов, которые очень быстро теряют вес по другим причинам. В том числе у них появляются морщины — это тоже отличительная деталь», – рассказала Смита Раманадхам.

Ранее мы писали о том, что Юлия Савичева осудила девушек, рискующих здоровьем ради похудения. Певица не понимает, зачем соответствовать стандартам красоты с помощью таких опасных методов.