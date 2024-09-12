Операция длилась более семи часов: врачи спасли 45-летнюю россиянку с раком кишечника

В Челябинске медики спасли 45-летнюю жительницу, которая поступила в больницу в критическом состоянии. Женщина жаловалась на похудание на 15-18 килограммов, тошноту, рвоту, сильную общую слабость.

Проведенное исследование показало, что у пациентки злокачественная опухоль ободочной кишки с прорастанием в двенадцатиперстную и формированием соединяющего их свища.

Как пояснила заведующая паллиативным отделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Ольга Курченкова, сначала состояние пациентки стабилизировали, а после провели операцию, которая длилась более семи часов, и удалили раковую опухоль.

По данным портала 74.ru, сейчас состояние пациентки улучшилось, она набрала 18 килограммов. После планового курса профилактической химиотерапии женщина будет считаться полностью излеченной.

Ранее врачи из Великого Новгорода удалили у пациентки гигантскую опухоль объемом в 40 литров. Диаметр новообразования составлял 45 сантиметров.