«Старший ребенок не мог достать зажигалку»: вдова бойца СВО рассказала о пожаре, в котором сгорели двое ее детей

В апреле 2025 года в Красноярске произошел пожар в одном из жилых двухэтажных зданий. Горела квартира, в которой на тот момент находились двое детей — трехлетний мальчик и его девятимесячный брат. Их мать — вдова бойца СВО — дома отсутствовала, но за малышами должен был приглядывать дедушка. Однако в момент возгорания никого рядом с малышами не оказалось. Из полыхавшего огнем строения их вынесли сотрудники МЧС и передали медикам. Спасти детей не удалось, они скончались в карете скорой помощи.

По версии следствия, пожар начался из-за того, что старший ребенок нашел дома зажигалку. Однако, как утверждает мать погибших мальчиков Елизавета, такого произойти не могло. Сейчас женщина находится в тяжелом психологическом состоянии и пытается доказать свою невиновность в случившемся. Сайт «Страсти» пообщался с ней и узнал ее версию событий.

— Елизавета, понимаю, что тяжело об этом говорить. Но все-таки можете рассказать, что произошло в апреле? При каких обстоятельствах погибли ваши дети?

— Эта трагедия произошла 3 апреля 2025 года. В этот день я была занята детьми и домашними делами и никуда не собиралась. Мой отец, который проживал с нами, сказал, что мне нужно ехать к моим сестрам. Я ежемесячно к ним езжу. Я сказала, что сегодня не собираюсь. Но мой отец настоял, сказал, что они скучают, а он посидит с детьми. Я хотела взять с собой младшего сына, но отец уговорил, чтобы я оставила его. Сказал, что посмотрит за детьми, а я проведу время с сестрами. После позвонила сестра и спросила меня, собираюсь ли я ехать? Я собралась и поехала, полностью уверенная, что все будет хорошо. Примерно через 1,5 часа мне позвонила незнакомая женщина и сказала, что у меня дома пожар. Я сказала, что там мой отец и дети, спасите их. Я вызвала такси и приехала домой. На месте были экстренные службы. Отца нигде не было. Мне сообщили, что мои дети погибли. Позже я узнала, что отец сидел у соседа и видел пожар, но думал, что это у соседей.

— Где ребенок мог найти зажигалку? Бывали ли другие случаи, когда он играл с огнем?

— Старший ребенок не мог достать зажигалку, она хранилась специально там, где он не мог достать и дотянуться. Случаев с огнем не было. Всегда тщательно следила.

— Вы не согласны с версией следствия по поводу зажигалки?

— Я никогда не признавала своей вины и не признаю, чтоб зажечь зажигалку и что-то поджечь, ребенок должен обладать определенной силой и смекалкой, ведь надо надавить на нее, а у трехлетнего ребенка разве есть столько силы? Нет конечно. И я не согласна с выводами пожарно-технической экспертизы, если горели вещи, которые были на сушилке, могут ли они вызвать такой едкий и черный дым?

— Ранее вы оставляли детей на отца? Были уверены, что все будет в порядке? Сколько вы отсутствовали дома?

— Да оставляла детей с отцом ранее, не было к нему вопросов, следил за ними, гулял, поэтому я с уверенностью оставила и в этот раз. Отсутствовала примерно 1,5 часа.

— Какие ваши действия были после возвращения домой, когда вы узнали о пожаре?

— Когда приехала, я пыталась ворваться в квартиру, но меня не пустили. Мне сообщили, что мои 2 сына погибли. Я потеряла сознание.

— Детей не было шанса спасти?

— Мне сложно ответить на этот вопрос, но в заключении было написано, что слишком много было горючих веществ в дыхательных путях у детей.