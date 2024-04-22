В Выксе мальчик избил 26-летнюю вожатую в детском лагере

В Выксе Нижегородской области мальчик 8 лет избил 26-летнюю вожатую в детском лагере. По факту случившегося полиция начала проверку.

Об инциденте сообщил NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

14 апреля дети пожаловались вожатой, что за ними бежит мальчик. Она пыталась остановить ребенка, взяв за руку. Однако тот ударил девушку в солнечное сплетение, попытался попасть по лицу, а также пнул ногами.

Педагоги лагеря поместили несовершеннолетнего в изолятор медицинского блока. Утром мальчик вернулся к другим детям.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента с причинением побоев.

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