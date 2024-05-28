В Воронеже перед ЕГЭ с детей требовали снять брекеты из-за слишком чувствительного металлоискателя

В Воронеже выпускники пожаловались на тщательный досмотр перед ЕГЭ из-за слишком чувствительного металлоискателя. С детей даже требовали снять брекеты.

Об этом изданию «Блокнот» рассказала мама одной из выпускниц.

«Дети с брекетами были допущены спустя час и более нервотрепки, пытались заставить снять», - поделилась родительница.

Инцидент произошел перед ЕГЭ по русскому языку. Мать выпускницы заявила, что металлоискатель «реагировал на все». Из-за этого учеников заставляли снимать ремни, металлические детали на одежде, включая цепочки на нижнем белье, а также пирсинг.

В администрации региона быстро отреагировали на сообщения и заявили, что были запрошены записи с камер. Видео изучат, после чего дадут оценку действиям сотрудников пункта проведения экзамена. Ситуацию не оставила без внимания министр образования региона – Наталья Салогубова взяла ее на контроль.

Ранее в поле зрения СМИ попала школа в Татарстане, где сделали новые двери в туалетах к сдаче выпускниками ОГЭ и ЕГЭ. Двери оказались в половину тех, что были раньше. Родители возмущались, что детям к экзаменам создали ситуацию, при которой они вынуждены переживать.