«Просто ужас»: в одной из школ Татарстана сделали открытые туалеты перед ЕГЭ

Руководство одной из школ в Татарстане приняло решение оставить лишь по половине двери в туалетных кабинках на время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Учеников и родителей подобное изменение крайне возмутило, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Речь идет об учебном учреждении на территории Сабинского района. Там дети увидели новые двери от туалетных кабинок, которые лишь в половину от величины обыкновенных.

Позже школьники рассказали об этом родителям. Взрослые пришли в шок от таких новостей. Некоторым, к слову, не понятно, как, например, себя вести в подобных условиях высоким девочкам.

«Возможно, в кабинках будет удобно низким девочкам, но точно не тем, кто выше 160 см. А как туда ходить ребятам? Просто ужас! В пункте проведения экзаменов должны быть созданы условия для успешной сдачи. А здесь сделано всё, чтобы ребёнок переживал не только об экзамене», — заявили родители.

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