Вплоть до мигрени и головной боли: к чему приведет отсутствие зубов в ряду

Потеря зуба — событие, способное вызвать волну переживаний. Многие ошибочно полагают, что единичная потеря зуба — незначительное неудобство, с которым можно жить годами. Между тем, пробелы в зубном ряду скрывают серьезные угрозы здоровью полости рта и общему самочувствию. Врач-стоматолог с более чем двадцатилетним практическим стажем и основатель многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков рассказал сайту «Страсти», какими последствиями грозит длительное отсутствие зубов, почему затягивать с восстановлением недопустимо и как избежать сложностей в этом контексте.

Масштабы проблемы

Если рассматривать зубочелюстную систему как единое целое со множественным фиссурно-бугорковым контактом, то потеря даже одного зуба нарушает ее целостность и влечет за собой ряд негативных последствий.

Эстетика улыбки

Первая очевидная проблема — эстетическая сторона вопроса. Зубной ряд формирует внешний облик лица, влияет на пропорции челюсти и форму губ. Отсутствие зуба нарушает гармонию улыбки, заставляет стесняться собственной внешности и ограничивает социальную активность. Со временем зубы начинают смещаться, пытаясь заполнить образовавшийся промежуток, что ещё сильнее искажает улыбку.

Функциональные нарушения

Разговор, приём пищи и даже простое общение зависят от целостности зубного ряда. Каждая единица играет свою роль в пережевывании пищи, артикуляции звуков и поддержании челюстных мышц. Потеря зуба приводит к увеличению расстояния между зубов и нарушению естественных движений нижней челюсти. Это создает нагрузку на соседние зубы и провоцирует неравномерное стирание эмали. Результат — преждевременное разрушение здоровых зубов и ухудшение пищеварительной функции.

Последствия для соседних зубов

Один отсутствующий зуб провоцирует смещение остальных элементов зубного ряда. Соседние единицы постепенно наклоняются в сторону образовавшейся лакуны, теряя правильное положение и подвергаясь повышенному риску заболеваний пародонта, а зуб-антагонист после потери опоры выдвигается в сторону отсутствующей единицы. Смещения создают трудности для гигиены ротовой полости, становясь местом скопления бактерий и источником воспалительных процессов. Как следствие — кариозные процессы, пародонтозы, клиновидные дефекты.

Проблемы с височно-нижнечелюстным суставом

Отсутствующие зубы нарушают баланс нагрузки на нижнюю челюсть. Постепенно развивается синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), характеризующийся болью, щелканьем и дискомфортом при открытии рта. Длительное отсутствие зубов способно усугубить симптомы вплоть до возникновения мигреней и головных болей.

Потеря костной ткани

Одной из самых опасных угроз является атрофия костной ткани. При отсутствии зуба нагрузка на альвеолярный гребень снижается, костная ткань утрачивает плотность и уменьшается в объёме. На протяжении примерно 10-12 месяцев среднестатистический человек теряет порядка 20-25 % костной ткани в области утраченного зуба. Чем дольше сохраняется пустота, тем сложнее впоследствии восстановить утраченную структуру кости и имплантируемый зуб.

Негативные психологические последствия

Невнимание к отсутствующему зубу нередко порождает негативные эмоции и неуверенность в себе. Человек стремится избегать публичности, ограничивается в питании и общении, что сказывается на качестве жизни. Решение подобной психологической проблемы зачастую оказывается столь же важным, как и физическое восстановление.

Варианты исправления ситуации

Своевременное обращение к специалисту предотвращает возникновение большинства перечисленных проблем.