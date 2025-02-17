«В тот момент была беременна двойней»: вдове бойца СВО сообщили, что она сама была ранена на фронте

Жительница Урала решила узнать правду о гибели своего мужа в зоне СВО и получила странный ответ. Россиянке сообщили, что она сама принимала участие в спецоперации и получила ранение, передает E1.RU.

В ноябре 2023 года женщина узнала, что ее муж не вернется с фронта. Тогда она решила узнать подробности его гибели. Однако вместо погибшего супруга россиянка узнала информацию о себе. Вдове рассказали, что она сама принимала участие в военных действиях.

«Там в ответ на обращение говорилось, что я в 2022 году получила ранение. Я не только не служила в принципе, но и в тот момент была беременна двойней», — заявила женщина.

В итоге жительница Урала добилась получения необходимых документов для получения компенсации, но до военкомата они так и не дошли. Только через суд она смогла добиться признания гибели мужа в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что мошенник под видом врача ростовской больницы выманил у жены бойца СВО деньги. Она лишилась 30 тысяч рублей.