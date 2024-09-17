В Тамбове женщину посадили на 6 лет после оскорбительного смс дочери своего мужа

В Тамбове 30-летней женщине с грудным ребенком назначили шесть лет лишения свободы после оскорбительного смс дочери своего мужа. Россиянка была уверена, что переписывается с бывшей женой супруга, а не с 9-летней девочкой.

Подробности приводит mk.ru.

Женщину привлекли по статье о насильственных действиях сексуального характера. Заявление на нее написала бывшая жена мужа.

Муж осужденной заявил, что разошелся с первой супругой в 2018 году. Вскоре он встретил женщину, полюбил и спустя 2,5 года женился, пара обвенчалась. У бывших супругов остался общий ребенок, мужчина старался помогать.

«Но она, видимо, завидовала моему семейному счастью», - сообщил он и добавил, что экс-жена следила за ним в соцсетях и писала комментарии, это выводило из себя новую жену.

В роковой день бывшая жена привезла дочь к нему, потом приехала забрать. Когда вернулась новая супруга, то увидела, что свадебные фото разрисованы.

«Нина очень обиделась и послала гневное сообщение на телефон дочки. Она обозвала девочку очень грубо, но без мата», - поделился он.

Дальше, уверен мужчина, с его женой общалась бывшая.

«Матерные фразы, из-за которых Нину привлекли к уголовной ответственности, она послала в час ночи», - добавил собеседник.

Он объяснил: такими фразами ругаются взрослые, призыва к совершению сексуальных действий в них не было. Это подтвердила экспертиза.

Конфликт пытались решить мирным путем: бывшая жена запросила миллион рублей. Деньги были переданы, но суд не принял во внимание выплаты.

Мужчина остался с младенцем на руках – помогает мама. При этом он продолжает поддерживать отношения со старшей дочерью.

«Я понимаю, что бывшая жена, может, так решила мне отомстить. Но в итоге больно всем — и ей, и мне, и Нине, и нашим детям», - говорит он.

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