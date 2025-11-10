В Таиланде женщин заставили встать на колени ради фотографий

В Таиланде разгорелся скандал из-за фотосессии на церемонии награждения. На компанию GMMTV обрушился шквал критики после того, как ее сотрудники попросили женщин в коротких платьях встать на колени для группового снимка.

Инцидент произошел на мероприятии TikTok Awards Thailand. На кадрах, которые быстро разошлись по соцсетям, видно, что женщины стоят на коленях в первом ряду, в то время как мужчины-коллеги располагаются стоя.

Пользователи Сети возмутились. Многие увидели в этой ситуации проявление неуважения к женщинам в индустрии развлечений. Критики также отмечают, что мужчины не попытались вмешаться и предложить более равноправный вариант для фото.

В то же время в комментариях появилась и другая точка зрения. Некоторые тайские пользователи поясняют, что в их культуре такая поза для фото — обычная практика для людей в первом ряду, независимо от пола, и не несет унизительного подтекста.

