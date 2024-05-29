В Шереметьеве паломницу не пустили на рейс из-за бутылки со святой водой

В аэропорту Шереметьево 41-летнюю кемеровчанку не пустили на рейс из-за бутылки со святой водой. Женщина собиралась вылетать из Москвы после паломнической поездки.

Подробности инцидента, который произошел 27 мая, узнало ИА Регнум.

41-летняя россиянка рассказала: «Меня не пустили на рейс в связи с тем, что у меня маленькая бутылочка воды была. Это была святая вода, из храма, где хранятся мощи Матроны Московской».

По словам женщины, ее просили выпить воду, выбросить, купить багаж или сдать в камеру хранения. В итоге женщина согласилась выпить ее, но потом пассажирку отправили на досмотр – на рейс она не успела.

На следующий день паломница тоже не смогла улететь. Кемеровчанка говорит: ее не допустили из-за того, что багаж якобы не был упакован пленкой.

В итоге женщина обратилась в полицию. «Дальше будем судиться», - заявила пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Москве раздраженная поведением стюардессы женщина заявила о бомбе в сумке. Пассажирку возмутило, что сотрудница разговаривала по телефону при посадке людей в самолет.