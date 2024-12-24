В Саратовской области инвалиду отказали в жилье из-за собачьей будки и сарая

В Саратовской области мужчина-инвалид и его жена не смогли получить жилье спустя 29 лет ожидания. При замерах к их жилплощади приписали сарай и собачью будку.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

Семья живет в бараке на площади 16 квадратных метров и много лет ждала жилье. Известно, что мужчина страдает онкологией.

Когда пришла очередь на получение жилья, семья получила отказ – их выписали из очереди из-за нежилого сарая и будки. Ситуацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил главе регионального СУ СК провести проверку по факту случившегося.

Ранее режиссер Марк Розовский вспомнил, что в детстве жил с семьей в подвале.