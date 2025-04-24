В Санкт-Петербурге работника магазина насмерть зажало в дверях грузового лифта

В Санкт-Петербурге работника магазина насмерть придавило лифтом. Трагедия произошла при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

О происшествии сообщает 78.ru.

23 апреля в подсобном помещении магазина, распложенного на улице Косыгина, нашли тело работника. У него обнаружили травмы головы и грудной клетки.

Нашедший тело сотрудник полагает, что голову коллеги зажало между дверей – из-за неисправности случилось преждевременное закрытие.

Выясняются обстоятельства смерти. Будут установлены лица, которые отвечали за охрану труда в магазине.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области лифт сорвался с 18 этажа. Кабина с пассажирами пролетела три этажа, через 25 минут людей освободили. Двери лифта не успели закрыться из-за падения, их смяло.