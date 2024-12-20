В Санкт-Петербурге чиновник Куликов вышел убирать снег с огнеметом

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», — приводит РИА слова Куликова.

Глава Северного округа также опубликовал в соцсетях видео с очисткой дворов. В ролике коммунальщики убирают снег с помощью всем привычных лопат, а Куликов эффектно расправляется с ним при помощи струй пламени.

Ранее мы писали о вопиющей и смешной истории с «уборкой снега», которая имела место в Набережных Челнах. Там местная жительница попросила у властей почистить улицы, и спустя какое-то время муниципальные власти отчитались о выполнении работ. Их поймали на жульничестве — на приложенных к отчету изображениях был замечен трактор, тогда как на самом деле никакой техники при уборке задействовано не было. Выяснилось, что машину прифотошопили — а улицы, по словам местных жителей, так и остались грязными.