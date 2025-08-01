В Самарской области чиновница провалилась в дыру в полу и разодрала колено
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В Самарской области чиновница разодрала колено и порвала брюки, провалившись в двухметровую дыру в полу на заседании городской думы. Она не покинула встречу, так как в этот день обсуждался бюджет города.
О происшествии сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Депутат Михаил Абдалкин сообщил, что это произошло 31 июля перед заседанием думы. Чиновники заходили на трибуну, а один из них провалился в дыру, прикрытую фанерой. Абдалкин оказался рядом и вытащил коллегу.
Источник пишет, что происшествие случилось с руководителем юридического департамента местной администрации. Она разодрала колено до крови и порвала штанину.
Руководитель думского аппарата пообещал исправить ситуацию.
Ранее сообщалось, что на парковке в Петербурге 4-летний ребенок провалился в люк, когда семья приехала выбирать автомобиль. Ребенок слишком увлекся телефоном.