В Самарской области чиновница провалилась в дыру в полу и разодрала колено

В Самарской области чиновница разодрала колено и порвала брюки, провалившись в двухметровую дыру в полу на заседании городской думы. Она не покинула встречу, так как в этот день обсуждался бюджет города.

О происшествии сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Депутат Михаил Абдалкин сообщил, что это произошло 31 июля перед заседанием думы. Чиновники заходили на трибуну, а один из них провалился в дыру, прикрытую фанерой. Абдалкин оказался рядом и вытащил коллегу.

Источник пишет, что происшествие случилось с руководителем юридического департамента местной администрации. Она разодрала колено до крови и порвала штанину.

Руководитель думского аппарата пообещал исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что на парковке в Петербурге 4-летний ребенок провалился в люк, когда семья приехала выбирать автомобиль. Ребенок слишком увлекся телефоном.