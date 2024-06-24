В российском городе мэр заставил чиновников косить траву и полоть газон

Мэр Тобольска Максим Афанасьев отправил сотрудников городской администрации на субботник после жалоб жителей на слишком высокую траву. Об этом сообщает Ura.ru.

Градоначальник заставил чиновников скосить траву и прополоть газон в городе.

«Что мешало при наличии финансирования, человеческого и технического ресурса усилить покосы травы в эти дни и не допускать такого безобразия? Так как внятно мне никто ничего пояснить не смог, все сотрудники администрации сегодня вышли на субботник», — заявил Афанасьев в своем Telegram-канале.

Сотрудники администрации проводили уборку на территории городских скверов, за которые отвечает муниципалитет. Чиновники косили траву, собирали ее и ликвидировали сорняки. В пресс-службе мэрии уточнили, что Афанасьев обратил внимание на проблему после того, как жители Тобольска пожаловались на быстрорастущую траву.

Градоначальник считает, что чиновники сделают правильные выводы и не допустят повторения ситуации.

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