В России работодателям предложат сажать рядом одиноких мужчин и женщин. Об этом сообщает «Абзац».

В беседе с журналистами депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что в рекомендации для создания комфортных условий работы необходимо добавить пункт о рассадке одиноких сотрудников рядом с коллегами противоположного пола. Это, по его мнению, поможет решить демографическую проблему. Михаил напомнил, что россияне большую часть времени проводят на работе.

«Речь не идет о принуждении или нарушении личных границ. Мы говорим о разумном подходе: если в коллективе есть незамужние девушки и неженатые мужчины, почему бы не создать для них больше возможностей познакомиться в комфортной обстановке? Это не только поможет решению личных вопросов, но и укрепит микроклимат в коллективе», — высказался Иванов.

Также Михаил напомнил, что в СССР многие семьи создавались на производстве. По его мнению, государство должно не только поддерживать семейные союзы пособиями и льготами, но и способствовать их образованию.

«Если мы поможем молодым людям найти друг друга в повседневной рабочей среде, это станет естественным вкладом в укрепление института семьи», — резюмировал он.

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