«Нет рычагов»: депутат Останина прокомментировала предложение президента о тренде на большую традиционную семью
© Kashaev Pavel/East News
Президент РФ Владимир Путин на полях форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), прошедшего 3 июля в национальном центре «Россия», предложил сделать большую традиционную семью модным трендом в развитии страны.
«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», — обратился глава государства к участникам пленарного заседания АСИ «Сильные идеи для нового времени».
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» рассказала, как этого добиться. По ее словам, начало этому уже положено людьми, которые достаточно сделали для укрепления семейных традиций в нашем обществе. Однако не все так просто.
«Сегодня далеко не каждое государство в основу своей внутренней политики заложило именно семью. Россия — одна из немногих стран на планете, которая является оплотом традиционных семейных ценностей. Их сохранение необходимо для дальнейшего существования самого человечества. Поэтому о том, что семья должна стать философией жизни, президент говорил давно и положил это в основу указа №809 “О сохранении традиционных духовных ценностей”, главным из которых является семья», — отметила депутат.
Она напомнила, что прошлый 2024 год в России и прошел под эгидой семьи. В школах ввели соответствующие тематические задания. Более того, президент подписал указ о статусе многодетных родителей. Поэтому, по мнению Нины Александровны, обвинять государство в том, что оно не предпринимает никаких усилий в этом направлении, не стоит.
Тем не менее, глава комитета считает, что семья в нашей стране пока не стала полноценной «философией жизни» общества:
«Давайте посмотрим на нашу информационную политику. В год семьи на центральных каналах обещали сделать программы, которые должны были мотивировали молодежь. Что в итоге? Ничего не изменилось. На телевидении до сих пор остались некоторые программы, в которых говорится о маргинальных семьях. Глядя на них, молодые люди подумают: да ну, зачем создавать такую семью, если в конечном счете все приводит к разладам? Чтобы изменить ситуацию хотя бы в этом поле, мало просто очистить эфир. Нужно создать новые целенаправленные проекты, сделать их привлекательными, нескучными, переложенными на логичный современный язык».
Депутат привела еще один пример того, как сегодня молодежь настраивают против того, чтобы вступать в брак и заводить детей. Причем, что удивительно, делается это в период школьных выпускных балов.
«Буквально сегодня мне позвонил один родитель и рассказал, что во время концертной программы прямо со сцены звучат лозунги: “Зачем тебе нужна семья?”, “Двигайся один, развивайся сам”. Вот и получается, что в школах мы внедряем уроки семьи, в то время как сам институт семьи у нас, к сожалению, не стал священным. Потому что общество по-прежнему не пронизано этой идеей. Конечно, ни к чему хорошему такое положение дел не приведет», — объяснила парламентарий.
В итоге, по словам Останиной, одних заявлений и предложений президента недостаточно. Необходимо, чтобы сами граждане подключились к процессу укрепления семейных устоев.
«Я бы так сказала, у нас пока нет рычагов между заявлениями, действиями власти и настроениями в обществе. И наша машина пропаганды еще не запущена. Повторюсь, у нас есть государственные программы, но нельзя все сводить только к мерам материальной поддержки. Это должно, если хотите, стать идеологией жизни. Пока этой идеологии у нас нет. Об этом свидетельствуют и количество разводов в стране, и нежелание молодежи вступать в брак», — заключила депутат Останина.
Ранее мы писали о том, как депутат Госдумы РФ Нина Останина осудила предложение предоставить алиментщицам возможность контролировать траты экс-супругов на ребенка.