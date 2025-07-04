«Нет рычагов»: депутат Останина прокомментировала предложение президента о тренде на большую традиционную семью

Президент РФ Владимир Путин на полях форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), прошедшего 3 июля в национальном центре «Россия», предложил сделать большую традиционную семью модным трендом в развитии страны.

«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», — обратился глава государства к участникам пленарного заседания АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» рассказала, как этого добиться. По ее словам, начало этому уже положено людьми, которые достаточно сделали для укрепления семейных традиций в нашем обществе. Однако не все так просто.