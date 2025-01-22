В России накрыли сеть казино с миллиардными оборотами

В Санкт-Петербурге правоохранители ликвидировали сеть нелегальных игорных заведений, прибыль которой составляла 1,2 млрд рублей. Об этом 22 января сообщает 78.ru со ссылкой на МВД.

Как уточняется, казино находились в жилых квартирах в нескольких районах города — Московском, Невском, Выборгском и Красносельском.

«Оперативниками задержаны восемь участников нелегального бизнеса, среди которых двое предполагаемых организаторов, управляющие, а также технические специалисты, отвечающие за бесперебойную работу игорного оборудования», — рассказали в МВД.

Нелегальный бизнес процветал на протяжении восьми лет, принося его владельцам около 25 млн рублей каждый месяц — то есть за все время они смогли заработать примерно 1,2 млрд. Отмечается, что траты на содержание квартир были в то же время были несущественными, а контингент заведений состоял из постоянных гостей.

Ранее мы писали о том, что популярную блогершу арестовали в Таиланде за связь с онлайн-казино.