В Роскомнадзоре объяснили масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp*

В Роскомнадзоре подтвердили массовый сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Уточняется, что сбой в работе ряда сервисов на территории РФ, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp*, связан с DDoS-атакой на российских операторов связи.

Представитель РКН добавил, что, по состоянию на 15:00 мск, атака отражена, сервисы работают в обычном режиме.

Ранее пользователи Telegram на территории РФ пожаловались на массовый сбой в работе сервиса. Согласно данным портала DownRadar, в среду, 21 августа, на работу мессенджера поступило больше всего жалоб из Москвы и Санкт-Петербурга. Telegram также перестал работать и в Краснодарском крае.

Также мы писали, что в Москве пенсионерка вызвала «скорую» из-за неработающего YouTube.

*(принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)