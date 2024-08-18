«И всё это абсолютно бесплатно»: в Москве пенсионерка вызвала «скорую» из-за неработающего YouTube

76-летняя женщина в Москве вызвала посреди ночи скорую помощь из-за того, что у нее не работал YouTube. На видеоохостинге пенсионерка слушала книги, которые помогали ей заснуть.

Когда площадка перестала работать, женщина напугалась. Пенсионерка позвонила в скорую помощь с жалобами на нарушение сознания. Врач и два фельдшера приехали на вызов, но оказалось, что пациентка нормально себя чувствует и просто не может включить аудиокнигу.

О случившемся фельдшер Ангелина Сапронова рассказала на своей страничке в социальных сетях. Медик не думала, что представители ее профессии настолько многозадачные. Женщине помогли настроить видеосервис, и она очень долго благодарила фельдшера.

Ангелина добавила, что на вызов к пенсионерке приехали специалисты с большим опытом, дорогим оборудованием и на современном автомобиле.

«И всё это абсолютно бесплатно. Как вы думаете, в какой стране мира вообще такое возможно кроме России?», — спросила фельдшер.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала замедление YouTube в России. По ее словам, многие научатся обходить ограничения.