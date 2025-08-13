В Раменском женщина забрала у роддома букет, приготовленный маме на выписку

У Раменского роддома женщина забрала букет роз с авто, предназначенные молодой маме на выписку. Как рассказал отец новорожденного, все случилось за пять минут, пока носили вещи.

Подробности сообщает Regions.ru.

12 августа мужчина приехал к роддому за женой и ребенком. Он на несколько минут оставил цветы на багажнике автомобиля. Вернувшись, отец обнаружил, что цветов нет.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По ним видно, как проходившая мимо машины женщина берет цветы и уходит. Она была с мужчиной, но тот не остановил ее. В Сети осудили поступок и назвали его «мерзким».

«Человек в суете, на минуту оставил букет, в такой важный момент жизни. Неужели нельзя было просто порадоваться за чужое счастье?» - пишут комментаторы.

