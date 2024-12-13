В Пулково уборщица выпала из самолета

В петербургском аэропорту Пулково уборщица выпала из самолета. Это произошло во время подготовки борта к полету.

Об инциденте сообщает Telegram-канал Сапа.

По его информации, женщина оступилась и упала с трапа на асфальт. По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку.

Как уточняет Telegram-канал Mash, сотрудница аэропорта убирала Boeing 737. Она упала, когда собиралась вымыть внутреннюю часть двери «рукава».

Женщине вызвали врачей, ее госпитализировали. По данным источника, уборщица получила сотрясение мозга, у нее сломан позвоночник.

Ранее сообщалось, что пилота российской авиакомпании поймали за просмотром гонок во время посадки.