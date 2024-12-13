Опубликовано 13 декабря 2024, 13:331 мин.
В Пулково уборщица выпала из самолета
В аэропорту Пулково уборщица выпала из самолета и сломала позвоночник.
© Freepik
В петербургском аэропорту Пулково уборщица выпала из самолета. Это произошло во время подготовки борта к полету.
Об инциденте сообщает Telegram-канал Сапа.
По его информации, женщина оступилась и упала с трапа на асфальт. По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку.
Как уточняет Telegram-канал Mash, сотрудница аэропорта убирала Boeing 737. Она упала, когда собиралась вымыть внутреннюю часть двери «рукава».
Женщине вызвали врачей, ее госпитализировали. По данным источника, уборщица получила сотрясение мозга, у нее сломан позвоночник.
Ранее сообщалось, что пилота российской авиакомпании поймали за просмотром гонок во время посадки.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Сапа
Автор:Лилия Караева