В приложении для знакомств в России изменили варианты ответов, касающиеся детей

В приложении для знакомств Twinby изменили варианты ответов на вопрос о детях. В частности, там убрали ответ «нет и не планирую».

На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

После обновления в приложении осталось три варианта. Среди них «уже есть», «нет, но хотелось бы», «нет».

Журналисты поинтересовались, не связаны ли изменения с запретом «пропаганды чайлдфри».

CEO Twinby Вероника Яковлева объяснила, что удаленный ответ ограничивал пользователей, которые не имеют детей, но планируют. Разработчики свели выбор к таким ответам, «которые характеризуют текущее положение». Яковлева добавила, что о своем положении партнеры могут рассказать при знакомстве.

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