В Подмосковье женщина родила 13-го ребенка с разницей со старшим в 25 лет

В Подмосковье женщина родила 13 ребенка, при этом разница между младшим и старшими детьми составляет 25 лет. Подробности сообщила пресс-служба Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В. Н.

Ребенок ростом 55 см и весом 3 кг 840 г родился 10 октября. Его мама Людмила Ефремова говорит, что выросла с супругом в большой семье, поэтому многодетность в их случае – «это естественно».

12 ребенок в семье родился 2 года назад в Пушкино. Спустя время семья выбрала тот же перинатальный центр для рождения малыша.

Женщина поделилась, что перед тринадцатыми родами испытывала такую же тревогу, как перед первыми.

«Да, и боль, и все сложные физические и эмоциональные ощущения никуда не исчезают. Но есть знание, которое помогает всё пережить», - поделилась россиянка.

Людмила призналась, что для нее нет большего счастья, чем впервые взять ребенка на руки и поймать его взгляд. Она пожелала всем мамам сил и поддержки близких.

