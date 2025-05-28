В Подмосковье у 10-летней девочки случился обширный инсульт во время приема ванны

В Подмосковье у 10-летней девочки случился обширный инсульт. Приступ застал ребенка во время приема ванны. Школьницу доставили в больницу через два часа и смогли спасти.

Об этом пишет РБК.

Как сообщила мама девочки, при купании у дочери появились нарушение речи, слабость в правых конечностях, асимметрия лица. Ребенок не понимал слова окружающих.

В тяжелом состоянии девочку привезли в центр имени Леонида Рошаля. Ей сделали МРТ. Обследование показало закупорку левой сонной артерии тромбом. Врачи пришли к выводу, что у ребенка случился обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.

Девочке сделали процедуру растворения тромба. Если бы не своевременная помощь, могли наступить инвалидность или смерть.

Состояние школьницы нормализовалось, ей назначили восстановительную терапию, дальше предстоит пройти лечебный курс в отделении реабилитации.

Ранее сообщалось о смерти 62-летнего актера Василия Фунтикова. Причиной смерти стал инсульт.