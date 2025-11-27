В Подмосковье трехлетнему мальчику удалили лишний палец на руке

В Подмосковье врачи удалили юному пациенту лишний палец на руке. У мальчика было врожденное аномальное развитие кисти.

Операцию проводили врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Они удалили добавочный палец и установили металлоконструкцию для правильного строения сустава. В дальнейшем ее удалят.

Пациенту всего три года. Известно, что лишний палец образовался в результате того, что у мальчика раздвоился большой палец.

Ранее певец Митя Фомин рассказал, что в 2023 году снимался в реалити-шоу и случайно ударился рукой, выполняя задания в брезентовых перчатках. Сняв их, артист увидел размозженный палец – было ощущение, что по нему ударили кувалдой, делился исполнитель. Обследование показало множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца. Несмотря на гипс и заживление перелома, в руке начались патологические процессы, сухожилие стало деформировать палец, скручивая его. Артисту потребовалась операция.