В Подмосковье школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей для бойцов СВО

В подмосковном городе Балашиха школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей для бойцов СВО после основных уроков. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, девятиклассниц с двумя пересадками повезли в фонд «Защита». Там несовершеннолетние изъявили желание сделать для российских военных новогодний подарок своими руками.

Двухчасовой мастер-класс состоялся по просьбе одного из учителей. В образовательном учреждении рассказали, что школьницы понимают, что изготовление свечей — «не какое-то хобби или увлечение, а помощь Родине».

Руководство не исключило, что изготавливать окопные свечи и маскировочные сети в ближайшее время начнут и в стенах школы.

«Хотим, чтобы для учеников нашей школы это стало нормой. Планируем создать в каждом классе ответственный волонтерский отряд, сделать график таких мероприятий», — заявила заместитель директора по воспитательной работе.

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