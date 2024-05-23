В Подмосковье раздельщица мяса случайно зарезала рабочим ножом упаковщицу сосисок

В Клину на мясокомбинате упаковщицу сосисок случайно ранила рабочим ножом раздельщица мяса. Женщина попала в больницу, возможно, потребуется операция.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел 23 мая. 64-летняя укладчица-упаковщица проходила по цеху мимо коллеги, которая разделывала мясо. Из-за головокружения или споткнувшись, она напоролась на нож. Лезвие вонзилось в живот.

В медпункте на заводе обработали порез и вызвали скорую. Медсестра сообщила, что рана оказалась примерно 4 см, крови почти не было. Сейчас женщина в больнице, не исключено, что потребуется операция.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье шеф-повара зарезали кухонных ножом. Тело 33-летнего мужчины нашли в его квартире.