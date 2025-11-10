В Подмосковье прохожие обратили внимание на семилетнего курьера с термосумкой

В Подмосковье прохожие заметили ребенка с большой сумкой и эмблемой сервиса доставки. На вид мальчику не более семи лет.

Об этом сообщает REGIONS.

По информации источника, ребенок был в униформе и с термосумкой. Фотографии из Орехово-Зуева принялись обсуждать в соцсетях. Интернет-пользователи возмущались: «Дети должны учиться, а не подрабатывать».

В службе доставки сообщили, что компания нанимает лиц, достигших 18 лет, а информация о трудоустройстве несовершеннолетнего не соответствует действительности. Также они отметили, что каждая термосумка имеет номер: если же на ней отсутствует номер, то это, скорее всего, подделка.

Юрист Гульназ Измайлова отметила, что прием на работу в службу доставки возможет с 16 лет. Также потребуется письменное согласие родителей. В противном случае работодателю грозят штрафы и даже запрет на работу директором.

