В Подмосковье после смерти шиншиллы начали розыск ветеринара: катетер поставил не в вену, а в спину

В Московской области полиция начала розыск ветеринара, из-за которого умерла шиншилла и пострадали другие домашние животные. С заявлением в полицию обратилась хозяйка питомца – оказалось, что в МВД лежала папка обращений на этого человека.

Подробности приводит ИА Регнум.

28-летняя девушка вызвала ратолога после того, как у шиншиллы начались судороги. Нашла специалиста на сайте, но на просьбу дать контакт получила отказ. Ей позвонил мужчина, который представился ветеринарным врачом. Вскоре он приехал по адресу, представился специалистом с 15-летним стажем и заявил, что у зверька инсульт, нужна капельница за 12 тыс.

Хозяйка шиншиллы заметила, что мужчина вел себя странно. «Катетер для капельницы поставил не в вену, а куда-то в спину», - рассказала она.

За все манипуляции мужчина запросил 32 тыс. рублей. Получив деньги, отдал клиентке документы без реквизитов юрлица или ИП и номеров и пообещал быть на связи.

Животному вскоре стало плохо, на звонки и сообщения ветеринар сначала не реагировал, но потом ответил, что шиншилле скоро станет лучше. Спустя некоторое время питомец умер.

В ветеринарной клинике, куда хозяйка отвезла зверька для посмертного заключения, сообщили, что был поставлен неверный диагноз.

Издание изучило отзывы о ветеринаре в Интернете и узнало, что услуги оказывались мужчиной по похожему сценарию, а многие животные умирали. Также он предлагал услуги кремации. Однако вместо этого забирал деньги и выбрасывал тела, не кремируя.

Ранее сообщалось, что в Челябинске кот выжил после 10-минутного замачивания в стиральной машинке.