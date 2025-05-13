Теперь их проверяет прокуратура: красноярские врачи записывались друг к другу, чтобы не работать на майские

Прокуратура проверяет докторов и младший медицинский персонал в Красноярском крае после того, как вскрылась схема по превращению рабочих дней в выходные. Врачи записывались друг к другу на приемы, чтобы не выходить на смены в майские праздники, передает Telegram-канал 112.

Нарушения зафиксированы в Минусинской межрайонной больнице. Например, работница регистратуры, которая хотела увеличить количеств праздничных дней, записалась к врачам в рабочие дни 5, 6 и 7 мая — 37 раз.

Схему вскрыли члены ведомственной проверки. Их появление стало полной неожиданностью для персонала больницы. Министр здравоохранения края Наталия Говорушкина прокомментировала случившееся и пристыдила хитрых коллег.

Ранее в Уфе местному жителю не смогли сделать укол от бешенства. В медучреждении не хватило нужного препарата.