В Подмосковье конвоир влюбилась в 20-летнего заключенного и носила ему запрещенные предметы

В Балашихе конвоир влюбилась в заключенного и носила ему запрещенные вещества. В итоге женщину задержали, состоялся суд.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Стало известно, что сотрудница изолятора временного содержания познакомилась с 20-летним арестантом, когда конвоировала в суд. После нескольких таких встреч они стали переписываться: мужчина интересовался, как поживает ее дочь, переводил незначительные денежные суммы.

Вскоре с матерью-одиночкой связалась женщина, которая представилась сестрой арестанта. На самом деле она являлась сожительницей – весь план пары был направлен на то, чтобы создать мужчине комфортные условия в изоляторе.

Женщина просила передать ему зарядку, потом телефон и таблетки от головы. За первую передачку конвоиру обещали 30 тыс, за вторую – 75 тыс.

Посопротивлявшись, женщина согласилась выполнить просьбу. Первую сумму получила быстро, со второй произошла заминка. Конвоир постоянно напоминала об обещании, но в итоге ее сдали полиции.

Женщину задержали. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, также ей назначили испытательный срок еще на 3 года.

Ранее сообщалось, что в Москве акушеры отказывались принимать беременную арестантку. Женщину выписали спустя два часа после родов – это уникальный случай, чтобы роженица вышла в первый же день после появления ребенка.