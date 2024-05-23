В Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на обезьянью оспу

Жителя подмосковного Домодедова госпитализировали с подозрением на обезьянью оспу. 36-летний мужчина, предположительно, имел подозрительный половой контакт.

Неизвестно, выезжал ли он за пределы России в последние недели.

По данным mk.ru, пациент вечером 22 мая обратился в «скорую помощь» с жалобами на высокую температуру и характерные для оспы высыпания на руках, ногах и в паховой области.

Приехавшие по вызову медики приняли решение госпитализировать мужчину. В больнице у больного взяли анализы крови и поместили в изолированный бокс, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Предварительно, медики считают, что мужчина мог иметь половой контакт или просто общался с зараженным человеком. Сам же пациент не может ответить на вопрос, где мог подхватить инфекцию, но факт интимного контакта не отрицает.

Оспа Обезьян является острым вирусным заболеванием, которое проявляется в виде сыпи по всему телу, озноба, жара, слабости, головной боли и увеличения лимфатических узлов. Заразиться им можно от животных, их мяса, а также от инфицированного человека. Оспа обезьян распространена в Африке. В России инфекцию диагностировали в 2024 году у двух человек.

Ранее Минздрав Астраханской области сообщил об удалении из глаза пациентки гельминта длиной 12 сантиметров.